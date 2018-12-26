رصد النجمة ريهانا مع "حبيبها السعودي الأسبق"

رصدت النجمة العالمية، ريهانا، مؤخرا برفقة "حبيبها السعودي الأسبق"، حسان جميل، وذلك أثناء تناولهما لوجبة الغداء في مطعم بمدينة ماليبو الأمريكية.

وظهرت المغنية الأمريكية وهي ترتدي فستانا مخططا، في حين ارتدى الملياردير السعودي قميصا أسود وقبعة شمسية، حيث رصدتهما أعين المارة وهم يخرجان من أحد المطاعم في مدينة ماليبو.

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وتكتسب الحادثة أهميتها عقب الشائعات الكثيرة التي تحدثت عن انفصال "الحبيبين" عن بعضهما خلال العام الجاري، على الرغم من أنهما لم يصرحا أبدا عن أي علاقة رومانسية تجمعهما، إلا أن ريهانا ألمحت مرارا إلى وجود علاقة مميزة تجمعها مع جميل، ناهيك عن رصدهما سوية في مناسبات عدة.

ويعتبر حسان جميل رجل أعمال بارز في السعودية والولايات المتحدة، حيث يشغل اليوم منصب نائب رئيس مجموعة عبد اللطيف جميل، الشركة الكبرى التي أسسها جده أول مرة.

وفي عام 2014، استلم حسان جميل وسام بريطانيا فخريا من الملكة إليزابيث الثانية، تقديرا لمساهمته الخيرية في مجال الثقافة والفن في المملكة المتحدة.

المصدر: Arab News