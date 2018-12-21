وزير الثقافة الأردني: الديوان الملكي يتكفل بعلاج المخرج الزعبي

صرح وزير الثقافة والشباب الأردني محمد أبو رمان اليوم الجمعة، بأن الديوان الملكي الهاشمي وافق على تغطية نفقات علاج المخرج الأردني فيصل الزعبي الذي يعاني من مرض مزمن.

وكتب أبو رمان على فيسبوك: "في زيارة لصديقي المخرج الأردني الرائع فيصل الزعبي، وقد وافق الديوان الملكي مشكورا على التكفل بمصاريف علاجه في الخارج".

وأضاف الوزير الأردني: "فيصل ظاهرة استثنائية وهذا جزء من واجب الدولة تجاه هذه الشخصيات المبدعة التي خدمت الدراما والفن والإرث الثقافي الوطني".

وأخرج الزعبي عدة أعمال درامية منها مسلسل "أبو الطيب المتنبي"، وحصلت أعماله على جوائز تقديرية من عدة دول عربية وحصل على جائزة مهرجان قرطاج السينمائي في تونس، والزعبي خريج معهد موسكو السينمائي (فغيك) عام 1993.

ورفض الزعبي عروضا عدة من حكومات عربية ورجال أعمال أردنيين وعرب بدفع تكاليف علاجه، وأصر على مدار 8 سنوات من مقاومته للمرض أن يتعالج على حساب الدولة الأردنية، معتبرا أن كل الجوائز والأعمال الإبداعية التي أنجزها كانت باسم الأردن وليس باسم تلك الدول ورجال الأعمال.

المصدر: RT+ "الغد" الأردنية