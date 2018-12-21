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في عيد ميلاده الـ 70.. صاموئيل جاكسون يكشف سرا عائليا

الثقافة والفن

في عيد ميلاده الـ 70.. صاموئيل جاكسون يكشف سرا عائليا
You-Tube: BBC
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يحتفل النجم الأمريكي، صاموئيل جاكسون اليوم، بعيد ميلاده الـ 70، وسط تفاعل كبير من محبيه ومتابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين كشف لأول مرة عن أحداث خاصة في حياته.

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وكشف النجم لأول مرة عن معلومة شخصية، تفيد بأنه كاد أن يصبح مدمن كحول في بداية مشواره الفني، بل حتى أنه أدمن على المخدرات لفترة ليست بقصيرة، الأمر الذي كاد أن يدمر حياته العائلية والمهنية بالكامل.

كما أشاد النجم بالدور الكبير الذي لعبته زوجته في دعم صراعه للتعافي من الإدمان بشكل كلي، حيث ذكر أنها كانت تمده بالقوة والعزيمة، وأنها ملهمته الأولى في الحياة.

ويحظى جاكسون بقاعدة شعبية كبيرة من المعجبين حول العالم، نتيجة للتنوع الكبير في الأدوار السينمائية التي يلعبها، والتي تتوزع بين الدراما والكوميديا والخيال العلمي والتشويق والإثارة.

المصدر: وكالات

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