بمناسبة عيد ميلاده.. جاك جيلنهال يكشف عن اشتراكه بعمل سينمائي هام

يحتفل اليوم النجم الأمريكي، جيك جيلنهال، بعيد ميلاده الـ 38، حيث كشف لأول مرة عن دور رئيس سيلعبه في فيلم سينمائي قادم لشركة "مارفيل".

وتحدث جيلنهال لأول مرة عن اشتراكه في النسخة القادمة من السلسلة الهوليوودية، "Spider-Man"، بدور بطل خارق يدعى "Mysterio"، في حين يطرح الجزء القادم بحلول شهر يوليو 2019.

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ويعد "Mysterio" شخصية خارقة غير مألوفة لمتابعي أفلام "مارفيل"، ظهرت أول مرة في نسخة الفيلم التي صدرت عام 1964، وحملت العنوان التالي: "The Amazing Spider-Man".

دخل النجم الأمريكي عالم الشهرة أول مرة في عام 1991، من خلال مشاركته طفلا في فيلم "City Steakers"، وانطلق بعدها ليلعب دور النجومية في عشرات الأفلام العالمية الشهيرة، مثل: "The Good Girl" و"Love & Other Drugs" و"Nocturnal Animals"، وغيرها.

المصدر: وكالات