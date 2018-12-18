"Aquaman" قد يصبح أكثر الأفلام العالمية ربحا منذ سنوات! (فيديو)

يتوقع خبراء أن يجني فيلم هوليوود الجديد، "Aquaman"، إيرادات سينمائية لم تتحقق منذ سنوات، متفوقا على "The Avengers: Infinity War"، الذي جمع ملياري دولار.

وبنى الخبراء توقعاتهم على الإيرادات الأولية التي حصدها الفيلم قبل إطلاقه بشكل رسمي، إذ تخطت هذه الإيرادات 260 مليون دولار في أقل من أسبوع.

كما أضاف الخبراء أن الفيلم لن يحتاج لأكثر من شهرين لتحطيم عائدات بملياري دولار أمريكي، وذلك ابتداء من تاريخ طرحه الرسمي، في 21 ديسمبر الجاري.

"Aquaman" من بطولة جايسون موموا، آمبر هيرد، ونيكول كيدمان، في حين شارك في التمثيل كل من النجوم: راندال بارك، باتريك ويلسون، ودولف لوندجرين.

المصدر: الصحافة الأمريكية