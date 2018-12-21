بوتين يفضل تشايكوفسكي وموتسارت

أدلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحديث صحفي للفتاة الروسية المكفوفة ريغينا باربييفا (17 عاما)، والتي تحلم بأن تصبح صحفية.

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ومن بين الأسئلة التي وجهتها الفتاة إلى الرئيس الروسي، سؤال يخص ذوقه الموسيقي، حيث أجابها بوتين قائلا إنه يفضل الموسيقيين، بيوتر تشايكوفسكي، فرانز شوبرت، فولفغانغ أماديوس موتسارت، فرانز ليست، فريدريك شوبان، لودفيغ فان بيتهوفن، يوهانس برامز، وأنطونيو فيفالدي.

ومضى بوتين قائلا إن "موسيقى الـ "هيفي ميتال" صعبة على سمعه، رغم أن كل أنواع الموسيقى جميلة إذا ما كانت موهوبة، لأن الموسيقى تثير مشاعر إيجابية".

"تعجبني أيضا الموسيقى المعاصرة وما يسمى بالموسيقى الكلاسيكية الخفيفة أو الشعبية، ولكنني أفضل الموسيقى الأبسط، لأن الموسيقى الكلاسيكية الصعبة والمعقدة تحتاج أذنا مدربة كي تتمكن من الاستمتاع بها، أما المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية التقليدية الشهيرة لمشاهير المؤلفين الموسيقيين فهي ما أفضل الاستماع إليه".

المصدر: RT