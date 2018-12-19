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الظهور الأول لويل سميث "الجنّي" القادم من "علاء الدين"

الثقافة والفن

الظهور الأول لويل سميث
Gettyimages.ru
الظهور الأول لويل سميث "الجني" القادم من "علاء الدين"
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قدمت شركة ديزني للعالم الصورة الأولى للنسخة الجديدة القادمة من فيلم "علاء الدين" الذي سيطرح في عام 2019.

ونشرت الشركة، الأربعاء 19 ديسمبر الجاري، أول صورة رسمية للفيلم الذي يقوم بإخراجه البريطاني غاي ريتشي، الذي أخرج فيلم "Lock, Stock and Two Smoking Barrels".

وتظهر الصورة، ويل سميث، بشخصية الجنّي الذي يلعب دوره في الفيلم، وهو الدور الذي جسد صوته في النسخة الأصلية، روبن ويليامز.

وبدلا من أن يكون الجنّي أزرق اللون بمظهره المعتاد في مخيلة المشاهد، فإن سميث سيعتمد وسائل رمزية وسيرتدي ألبسة زرقاء اللون توحي بقدراته "الجنية"، محافظا على مظهره البشري.

وكشفت مجلة "إنترتينمنت ويكلي" الأمريكية، النقاب عن أول مجموعة من صور الفيلم.

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يذكر أن الفيلم من بطولة ويل سميث في دور الجنّي، والممثل الكندي مصري الأصل، مينا مسعود، الذي يجسد دور علاء الدين، ونعومي سكوت بدور "ياسمين" حبيبة علاء الدين، والممثلة الأمريكية-الإيرانية نسيم بيدراد، والممثل الهولندي- التونسي مروان كنزاري، بالإضافة إلى الممثل التركي-الألماني نعمان عكار، وغيرهم من نجوم السينما.

ومن المنتظر أن يصل الفيلم إلى دور العرض بداية من 20 مايو 2019.

المصدر: إنديبندنت

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