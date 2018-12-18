حسين فهمي رئيس شرف لمهرجان شرم الشيخ

أكد رئيس مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية المخرج، مجدي أحمد علي، موافقة الفنان، حسين فهمي، على تولي الرئاسة الشرفية للدورة المقبلة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي.

إقرأ المزيد

وقال مجدي أحمد علي، إن الفنان حسين فهمي أبدى حماسه الكبير لتولي رئاسة المهرجان الشرفية في دورته القادمة، التي ستنعقد في الفترة من 2 إلى 8 مارس 2019.

وتهدف الدورة الجديدة لمهرجان شرم الشيخ، وفقا لمجدي أحمد علي، إلى فتح نافذة جديدة للسينما المصرية والعربية على السينما الآسيوية التي تشهد نشاطا كبيرا، وحققت نجاحات ضخمة من خلال مهرجانات السينما في طوكيو وشنغهاي وسنغافورة وهونغ كونغ.

وأشار رئيس المهرجان، إلى الإقبال الكبير من قبل الدول الآسيوية على المشاركة بأفلامها ونجومها في الدورة المقبلة، التي تستهدف توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية للمهرجان.

وأضاف أن المهرجان يستهدف الوصول إلى جمهور جنوب سيناء بشكل عام، وشرم الشيخ بشكل خاص، مشيدا بتعاون الجهات المختلفة في المحافظة مع إدارة المهرجان.

المصدر: صحف مصرية