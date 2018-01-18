ليلى علوي رئيسة فخرية لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي الممثلة ليلى علوي لتصبح رئيس شرف الدورة الثانية منه.

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وقد بدأت تحضيرات الدورة الثانية لمهرجان شرم الشيخ السينمائي التي سيدعى إليها نجوم الفن من عدد كبير من دول العالم مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا.

وسيتم الإعلان عن البرنامج الرسمي للمهرجان وكافة نشاطاته الفرعية من تظاهرات وورش عمل في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده إدارة المهرجان قبل 3 أسابيع من انعقاده.

وتنظم الدورة الثانية لمهرجان شرم الشيخ السينمائي في الفترة الممتدة من 3 إلى 9 مارس 2018، وستتضمن تكريم المخرج المشهور علي بدرخان من خلال عرض أربعة أفلام من أهم ما قدمه في السينما المصرية، بالإضافة إلى تظاهرة ترافق المهرجان، تسلط الضوء على السينما الروسية وكتابها العظام الذين أبدعوا روايات تناولتها جميع سينمات العالم لأهميتها الإنسانية.

المصدر: الأهرام

خالد ظليطو