نجم السينما الصربية ميلوش بيكوفيتش يقلَّد ميدالية بوشكين

أفاد سفير روسيا في صربيا، ألكسندر تشيبورين، يوم الاثنين 22 أكتوبر، بأن الممثل الصربي المعروف، ميلوش بيكوفيتش، منح ميدالية بوشكين الروسية الحكومية.

وكتب تشيبورين في مدونته على تويتر: "يسعدني أن أخبر الممثل الصربي اللامع، ميلوش بيكوفيتش، عن منحه الميدالية الحكومية الروسية المرموقة، وهي ميدالية بوشكين التي سيمنحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 4 نوفمبر، في الكرملين بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة الوطنية".

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ويعرف ميلوش بيكوفيتش ببطولته في الأفلام الروسية: "صدمة الشمس" و"الجليد" و"دوهليس-2" و"دوفلاتوف" ومسلسل "فندق أليون".

ويعتزم نجم السينما الصربية في الوقت الحاضر إنتاج فيلم عن العالم نيكولا تسلا، حيث سيقوم بأداء دوره.

ومن الجدير بالذكر أن ميدالية بوشكين تمنح للمواطنين الروس والأجانب لقاء دورهم البارز في تطوير الثقافة والفن الروسيين والتنوير والعلوم الإنسانية والأدب، والمساهمة في الحفاظ على التراث الوطني الروسي وقوميات الدولة الروسية.

المصدر: تاس