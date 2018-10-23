 
مباشر
عاجل
الكرملين: هناك اتفاق مبدئي على عقد قمة بوتين - ترامب في باريس يوم 11 نوفمبر المقبل

نجم السينما الصربية ميلوش بيكوفيتش يقلَّد ميدالية بوشكين

الثقافة والفن

نجم السينما الصربية ميلوش بيكوفيتش يقلَّد ميدالية بوشكين
Youtube.com
ميلوش بيكوفيتش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyp9

أفاد سفير روسيا في صربيا، ألكسندر تشيبورين، يوم الاثنين 22 أكتوبر، بأن الممثل الصربي المعروف، ميلوش بيكوفيتش، منح ميدالية بوشكين الروسية الحكومية.

وكتب تشيبورين في مدونته على تويتر: "يسعدني أن أخبر الممثل الصربي اللامع، ميلوش بيكوفيتش، عن منحه الميدالية الحكومية الروسية المرموقة، وهي ميدالية بوشكين التي سيمنحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 4 نوفمبر، في الكرملين بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة الوطنية".

إقرأ المزيد
أعضاء وفد الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية يستعيدون ذكريات الشباب بموسكو

ويعرف ميلوش بيكوفيتش ببطولته في الأفلام الروسية: "صدمة الشمس" و"الجليد" و"دوهليس-2" و"دوفلاتوف" ومسلسل "فندق أليون".

ويعتزم نجم السينما الصربية في الوقت الحاضر إنتاج فيلم عن العالم نيكولا تسلا، حيث سيقوم بأداء دوره.

ومن الجدير بالذكر أن ميدالية بوشكين تمنح للمواطنين الروس والأجانب لقاء دورهم البارز في تطوير الثقافة والفن الروسيين والتنوير والعلوم الإنسانية والأدب، والمساهمة في الحفاظ على التراث الوطني الروسي وقوميات الدولة الروسية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. تقارير السلطات التركية تعثر على متعلقات لخاشقجي في إحدى السيارات