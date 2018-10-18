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"The Haunting of Hill House" يحصل على أعلى تقييم سينمائي في 2018

الثقافة والفن

You-Tube: FilmsActu
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حازت سلسلة الرعب التلفزيونية، "The Haunting of Hill House"، على أعلى تقييم للنقاد لعام 2018، بالمقارنة مع جميع مسلسلات الرعب الأخرى، على موقع IMDB العالمي.

وبلغ التقييم الناقد درجة 9.1 من أصل 10، وذلك بعد مضي أقل من أسبوع واحد على طرحه عبر شبكة "نيتفليكس" الشهيرة.  

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وتدور أحداث المسلسل الأمريكي حول مجموعة من الإخوة الذين يحاولون استرجاع ذكرياتهم عن منزل مسكون عاشوا فيه خلال فترة طفولتهم، لأنهم كانوا مضطرين لمواجهة الماضي عندما كبروا.

ويتألف الإصدار الأول من المسلسل من 10 حلقات، وهو من بطولة كل من النجوم: ماكينا جريس، كارلا جوجينو، ميشيل هويسمان، تيموثي هاتون، كما أنه من تأليف وإخراج مايك فلاناجان.

المصدر: IMDB

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