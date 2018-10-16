إقبال عالمي على الرسوم المتحركة الروسية

كشف معرض سوق أفلام الأطفال "MIPJunior" الذي افتتح، يوم 13 أكتوبر الجاري، في كان الفرنسية عما يزيد عن 100 مشروع للرسوم المتحركة.

وقالت مديرة عرض مشاريع الرسوم المتحركة الروسية "Made in Russia"، ألكسندرا موديستوفا، إن طلب المشترين الأجانب على أفلام الكارتون الروسية ازداد إلى حد بعيد.

وأوضحت موديستوفا أن معرض سوق أفلام الأطفال "MIPJunior" أقيم عشية افتتاح المعرض الكبير في كان الفرنسية، وهو معرض دولي للأفلام التلفزيونية "MIPCOM"، افتتح الاثنين 15 أكتوبر، بمشاركة 13800 مندوب يمثلون 110 بلدان.

أما معرض أفلام الأطفال فيشارك فيه 1600 مندوب من 70 بلدا.

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وقالت الخبيرة الروسية إن مشاريع الرسوم المتحركة المقدمة في المعرض تتضمن أفلام كارتون معروفة، تتمتع بإقبال كبير من قبل المشاهدين في بلدان كثيرة، ومشاريع رسوم متحركة جديدة لم تعرض بعد في أي بلد.

ومن بين المشاريع الجديدة مسلسل "الأميرات" الذي جاءت به إلى المعرض شركة "إس تي في" السينمائية الروسية، والموسم الجديد لمسلسل "بروستوكفاشينو" من إنتاج شركة "سويوز مولتفيلم" الروسية، التي حضرت إلى المعرض بـ6 مشاريع أخرى.

وحسب الخبيرة الروسية، فإن اهتمام الجمهور الأجنبي بأفلام الكارتون الروسية يزداد من عام إلى آخر.

المصدر: نوفوستي