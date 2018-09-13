شركة أمريكية تعرض رسوما متحركة روسية في 190 بلدا

اشترت شركة "Netflix" الأمريكية حق عرض مسلسلين روسيين للرسوم المتحركة، أخرجا في استوديو "بارافوز" الروسي للرسوم المتحركة.

وجاء على موقع الاستوديو: "يسرنا أن نحيطكم علما بأن المشاهدين في 190 بلدا سيتابعون حلقات مسلسليْنا"، وهما "مي-مي-ميشكي" (الدببة الصغيرة) و"ليو وتيغ" (الفهد والنمر).

ويروي المسلسل "ليو وتيغ" مغامرات صغير الفهد، ليو، وصديقه صغير النمر "تيغ"، حيث يدرسان طبيعة الشرق الأقصى الروسي.

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أما مسلسل "مي-مي-ميشكي" الروسي، فيسلط الضوء على مغامرات صغير دب بني يسمى "كيشا" وصغير دب أبيض اسمه "توتشكا" وصغير ثعلب، ويظهر العلاقات بين ثلاثتهم.

يذكر أن استوديو "بارافوز" الروسي للرسوم المتحركة يعمل على إخراج المسلسلات استنادا إلى تقاليد الرسوم المتحركة العالمية والتكنولوجيا الحديثة.

أما شركة "Netflix" الأمريكية التي تم تأسيسها عام 1997، فتتخصص في إنتاج أفلام الكرتون والبرامج التلفزيونية. وبلغ عدد المشتركين في برامجها 130 مليون شخص من 190 بلدا، بما فيها روسيا.

المصدر: تاس