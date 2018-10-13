المتحف الوطني في دمشق يفتح أبوابه مجددا

أعلنت وزارة الثقافة السورية عن إعادة افتتاح أبواب "المتحف الوطني بدمشق" في يوم الأحد المصادف 28 أكتوبر الجاري بالتعاون مع وزارة السياحة .

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي، إنه سيترافق مع الافتتاح ندوة دولية بعنوان "واقع المتاحف ودورها في تعزيز الانتماء الوطني" وسيشارك فيها عدد من علماء الآثار والخبراء الأجانب والسوريين وتستمر لمدة يومين.

ويعتبر المتحف الوطني الواقع عند مدخل بناء دمشق الغربي، أحد أهم المتاحف العربية، ويضم أبرز الآثار السورية المكتشفة في القرن العشرين، ويتكون من 6 أقسام وهي متحف عصور ما قبل التاريخ، متحف الآثار السورية القديمة، متحف الآثار الكلاسيكية (يوناني، روماني، بيزنطي)، متحف الآثار العربية الإسلامية، ومتحف الفن الحديث، وأخيراً متحف الهواء الطلق المؤلف من الحديقة.

وقامت السلطات السورية بإغلاق المتحف في 2012 بسبب الأزمة والخوف على الآثار الموجودة في المتحف من التعرض للتلف أو الحريق، واقتصر الدخول على حديقة المتحف فقط.

المصدر: وكالات