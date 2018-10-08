مسرح أوبرازتسوفا بموسكو... أكبر مسرح الدمى في العالم وأجمل مكان الترفيه للأطفال

يُعدّ مسرح أوبرازتسوف للدمى في موسكو أحد أكبر المسارح من هذا النوع في العالم. واللافت أنه يقدم عروضه ليس للأطفال فحسب، بل للكبار أيضا.

وقد أقيم داخل مبنى المسرح متحف يضم واحدة من أضخم مجموعات العرائس في العالم، ولاسيما أنها تضم أكثر من 3 آلاف دمية، تعود إلى 60 دولة مختلفة. هذا، ويفتح المتحف أبوابه للزائرين قبل عرض المسرحيات، حيث يمكن تأمل العرائس المتعددة الأشكال والأنواع.