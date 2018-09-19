وفاة جميل راتب كشفت انتماءه الديني

عقب رحيل الفنان المصري، جميل راتب، عن عمر ناهز 92 عاما صباح اليوم الأربعاء 19 سبتمبر، تساءل العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي عن الانتماء الديني للراحل.

وأثار النبأ الذي أعلنه هاني التهامي، مدير أعمال الفنان الراحل، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك بشأن إقامة جنازة الفنان بعد صلاة الظهر في الجامع الأزهر بالقاهرة، دهشة المستخدمين لظن كثيرين منهم أن جميل راتب كان مسيحيا.

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كما نوهت بعض التغريدات على موقع تويتر إلى أن ذلك إنما يدل على أن مصر لا تفرق بين مسلم ومسيحي.

طول عمري معتقد أن الفنان الراحل جميل راتب مسيحي ماعرفت أنه مسلم إلا يوم وفاته . صعب طبعاً أن أكون فاهم خطأ لكن بيدل على أن مصر مافيها فرق✌ — Aletribi Alaa (@live_for_egypt) September 19, 2018

لكن ما سيبقى هو ما انطبع دائما في ذاكرة جمهور جميل راتب، وهي أدواره وحياته الغنية، التي بدأها عمليّا حينما قطعت أسرته مصروفاته المالية عنه في باريس، بعدما انقطع عن دراسة الحقوق والسياسة والتحق بمعهد خاص للتمثيل، فكان عليه أن يعمل بجانب دراسته في المعهد.

اضطريت اشتغل كومبارس، واشتغل مترجم أحيانا، وفي القهوة جرسون، وشيال في سوق الخضار.

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حينها بدأ راتب عمله ممثلا في باريس، وألقت تلك الظروف به في معترك الحياة الواسع، بكل أطيافها وشخوصها وصعوباتها وملاحمها، فبدأ بالاهتمام بالشأن السياسي، وشعر بوجود طبقات مهمشة وفقيرة في المجتمع:

الحقيقة ما كانش عندي ثقافة سياسية خالص، لكن قابلت ناس هناك بيجاهدوا

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تدرج جميل راتب بعد ذلك على خشبة المسرح الفرنسي، حتى شارك في أعمال لشكسبير وراسين وكورناي وموليير، وشارك مع فرقة "كوميدي فرانسيس" العريقة.

عاد الفنان الراحل إلى القاهرة عام 1974، وعمل مع المخرج المصري كرم مطاوع في مسرحية "دنيا البيانولا". وعمل في تلك الفترة بين مصر وفرنسا، ووصل مجمل أعماله في فرنسا إلى 75 عملا، بينها 15 عملا أمريكيا وإيطاليا وغيرهما. كذلك عمل جميل راتب في أفلام تونسية ومغربية وجزائرية، وتم تكريمه من "معهد العالم العربي" في باريس.

هو مسيحي والا مسلم 🤔 #جميل_راتب — مازن فهد (@mx1mx23) September 19, 2018

لذلك وبعد حياة فنية غنية وإنسانية على هذا النحو يصبح طرح السؤال: "هل كان جميل راتب مسلما؟" طرحا يبتعد عن جوهر الرحلة الفنية، وقبلها الإنسانية للفنان.

فقد كان جميل راتب إنسانا قبل أن يكون مسلما أو مسيحيا أو مصريا أو عربيا أو فرنسيا.. فاللغة والثقافة والمعتقد والعرق تتماهى في وحدة الفن، وتتمثل في شخص فنان بحجم الراحل جميل راتب.

المصدر: وكالات