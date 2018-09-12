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افتتاح الموسم الـ243 في مسرح البولشوي

الثقافة والفن

افتتاح الموسم الـ243 في مسرح البولشوي
wikimedia.org
مسرح البولشوي
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افتتح مسرح البولشوي، اليوم الأربعاء، موسمه الـ243، حيث تعرض خشبته التاريخية الأولى أوبرا "بوريس غودونوف" من تلحين، موديست موسورغسكي.

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وقال مدير البولشوي، فلاديمير أورين، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن من مميزات الموسم الحالي عمل فناني المسرح على الخشبات (المسارح) الثلاث. وفيما يتعلق بفرقة الباليه فإن موسمها بدأ في مسرح "لا سكالا" في ميلان الإيطالية. ثم تقدم، في 18 سبتمبر الجاري، باليه "بحيرة البجع "على الخشبة التاريخية في موسكو.

ومن المقرر أن يقدم أوركسترا البولشوي وجزء من فرقة الباليه عروضهما، في 13 سبتمبر الجاري، في مدينة أسبيندوس التركية.

وأضاف أورين أن البولشوي سيضم العام الجاري خشبة ثالثة هي مسرح "بوكروفسكي" الصغير.

ونوه مدير البولشوي إلى أن عملية ترميم المسرح ما تزال قائمة، حيث ستتزود خشباته وقاعاته بأجهزة صوتية جديدة، فضلا عن إصلاحات ترميمية وتجميلية أخرى.

المصدر: تاس

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