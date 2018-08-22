الباليه الروسي في لندن (فيديو+صور)

تفتتح فرقة باليه قسطنطين تاتشكين من بطرسبورغ أولى حفلاتها على مسرح الكولوسيوم العريق في لندن بعرض باليه "بحيرة البجع"، اليوم الأربعاء.

ويعد هذا الباليه الذي وضع موسيقاه بيوتر تشايكوفسكي (1840-1893) الهوية المميزة لهذه الفرقة، بوصفه أشهر وأجمل ما تؤديه الفرقة التي تأسست عام 1994، ويعرفها ويحبها اليوم جمهور واسع في جميع أنحاء العالم، لتمسكها الصارم بتقاليد الباليه الروسي العريقة، وحرصها على جميع التفاصيل التقليدية لهذا الفن، بما في ذلك عناصر الديكور والإضاءة والأزياء، ناهيك عن المستوى المبهر من أداء المجاميع والصوليستات على حد سواء.

قدمت الفرقة أيضا عددا من الباليهات الكلاسيكية مثل "جيزيل" لآدولف آدم (1803-1856)، و"كسارة البندق" و"الجمال النائم" لبيوتر تشايكوفسكي، التي يؤديها خريجو أكاديمية "آ.ي.فاغانوفا" للباليه الروسي في بطرسبورغ (إحدى أهم وأعرق الأكاديميات لهذا الفن في العالم).

وتقدم الفرقة التي تترأسها الباليرينا الأولى للفرقة، إيرينا كوليسنيكوفا، حوالي 200 عرض خلال الموسم الفني الواحد، وتتميز عروض لندن التي ستبدأ الليلة بمشاركة نجوم من فرق الباليه حول العالم، بينهم صوليست الباليه من مسرح البولشوي، دينيس رودكين، وزميلته الباليرينا، آنا نيكولينا، وكذلك صوليست مسرح المارينسكي، كيم كيمين.

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ووفقا للمنتج أندريه غيلدي، المسؤول عن الجولات الفنية الخارجية للفرقة، فإن باليه "بحيرة البجع" يتيح للفرقة على مدى أربعة فصول كاملة من ذلك الفن الرفيع، أن تستعرض جميع إمكانياتها، وأن تنقل للجمهور مدرسة الباليه الروسي العريقة بكل ما تحمله من ثقافة تمتد لقرون، "وكلي ثقة أن من سيشاهد هذا العرض ولو مرة واحدة، لن ينساه طوال عمره".

وكانت فرقة باليه، قسطنطين تاتشكين، قد قدمت عروضها قبل هذه الجولة على خشبات مسارح عواصم أوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وفي تركيا، والبرازيل، واليابان، والصين، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا وغيرها.

المصدر: روتاج