"Eagles" تتفوق على مايكل جاكسون!

تصدر ألبوم لفرقة "Eagles" (الصقور) لموسيقى الروك الأمريكية قائمة أكثر الألبومات الموسيقية مبيعا في العالم على مر العصور.

وحمل ألبوم فرقة "Eagles" التي تأسست في لوس أنجلوس بكاليفورنيا عام 1971، عنوان "أفضل الأغاني 1971-1975".

وحقق الألبوم مبيعات خيالية تجاوزت مبيعات ألبوم "ثريلر" (تشويق) لملك البوب العالمي الراحل، مايكل جاكسون (1958-2009)، بحسب رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية "RIAA".

ووفقا للرابطة، فإن ألبوم الصقور حاز جائزة الألبوم البلاتيني لـ38 مرة، أي أنه بيع منه 38 مليون نسخة منذ صدوره، في فبراير 1976.

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أما ألبوم "فندق كاليفورنيا" فقد حاز المركز الثالث لهذا التصنيف، وفاز بالألبوم البلاتيني لـ26 مرة.

وقال كاري شيرمان رئيس "RIAA": "أبارك لفرقة Eagles التي حققت فوزا لا يصدق بتأليفها وتسجيلها لاثنين من أفضل ثلاثة ألبومات في تاريخ الموسيقى".

وكان الراحل مايكل جاكسون قد حصل على المركز الأول في أكثر المبيعات في العالم على مر العصور لألبوم "تشويق"، عندما فاز بجائزة الألبوم البلاتيني عنه للمرة الـ33.

المصدر: نوفوستي