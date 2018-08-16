"الأرملة السوداء" الممثلة الأعلى أجرا في هوليوود

نشرت مجلة "فوربس" قائمة بأسماء المشاهير الأعلى أجرا، تفوقت فيها سكارليت جوهانسون على زميلاتها من ممثلات هوليوود بدخل سنوي بلغ 40.5 مليون دولار.

ووفقا للمجلة، فإن دخل يوهانسون تضاعف أربع مرات لتقديمها دور جاسوسة روسية في فيلم "الأرملة السوداء".

وحلت أنجلينا جولي في المرتبة الثانية في قائمة "فوربس" بدخل بلغ 28 مليون دولار في الفترة نفسها، بما في ذلك بفضل أدائها دور الساحرة ملافسينت في الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه. وسابقت جولي بذلك نجمة مسلسل "الأصدقاء" جينيفر آنيستون التي شغلت المركز الثالث إذ بلغ دخلها 19.5 مليون دولار (مقابل 22.5 مليون دولار في العام الماضي).

وجاءت الممثلتان جينفر لورنس وريز ويزرسبون في نهاية القائمة.

وكانت الممثلة إيما ستون الحائزة جائزة أوسكار في صدارة قائمة العام الماضي بكسبها 26 مليون دولار، في حين لم تدخل جوهانسون القائمة السابقة.

وفي العام 2016 كانت جوهانسون على رأس قائمة الممثلين الذين حققت أفلامهم أكبر العائدات المالية في دور السينما العالمية.

Reuters Mario Anzuoni

المصدر: نوفوستي