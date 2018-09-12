ترشيح فيلم "سوبيبور" الروسي لجائزة أوسكار

كشف رئيس لجنة أوسكار الروسية والمخرج الحائز جائزة أوسكار، فلاديمير مينشوف، عن ترشيح فيلم "سوبيبور" الدرامي للمخرج الروسي، قسطنطين خابينسكي، للمنافسة على جائزة "الأوسكار" الأمريكية.

وقال مينشوف، في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن المخرج، قسطنطين خابينسكي، قام بنفسه بأداء دور بطولة الفيلم.

إقرأ المزيد

ويقوم سيناريو الفيلم على حقائق واقعية دارت في أحد المعتقلات النازية الكبرى في بولندا إبان الحرب العالمية الثانية، حين حدثت أول انتفاضة ناجحة ضد حراس المعتقل برئاسة سجين من الضباط الروس الأسرى، أسفرت عن الإفراج عن كل السجناء وفرارهم من المعتقل.

وشهد معتقل "سوبيبور" النازي قبل ذلك مقتل 250 ألف سجين من اليهود والسجناء من قوميات أخرى.

وقد عرض الفيلم في دور السينما الروسية، في 3 مايو الماضي، ثم عرض في التلفزيون الروسي.

يذكر أن مراسم منح جوائز أوسكار السينمائية، بما فيها جائزة أفضل فيلم باللغة الأجنبية (غير الإنجليزية)، ستقام في 22 فبراير المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: إنترفاكس