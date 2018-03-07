شوارزنيغر يزور سيبيريا

من المتوقع أن يزور أرنولد شوارزنيغر الذي قام بأداء دور في فيلم "وبي – 2، سر ختم التنين" الروسي الصيني مدينتي يكاترينبورغ ونوفوسيبيرسك الروسيتين في سيبيريا.

وذلك في إطار جولة سيقوم بها عبر روسيا.

أعلن ذلك منتج الفيلم أليكسي بيتروخين في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وقال "بالطبع لدى شوارزنيغر رغبة شديدة في زيارة موسكو. كما يريد أن يزور منطقة الأورال وسيبيريا".

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن فيلم " وي – 2، سر ختم التنين" للمخرج الروسي أوليغ ستيبانتشينكو سيعرض في أغسطس القادم.

أما الحلقة الأولى للفيلم "وي" المستوحى من رواية الكاتب الروسي العظيم نيقولاي غوغول والذي شارك في تصويره كل من بريطانيا وألمانيا وأوكرانيا والتشسيك وروسيا فتم إخراجه عام 2014.

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وتدور أحداث الفيلم الأول في أوكرانيا حيث وصل الرحالة البريطاني المعروف جوناتان غرين، الذي يلعب دوره جيمسون فليمنج ليطلع على عادات وتقاليد الشعب ألأوكراني ويقوم بوضع خرائط جغرافية.

أما الفيلم الثاني فينقل أبطاله إلى الصين، ثم الهند وذلك بعد أن كلف القيصر الروسي بطرس الأكبر الرحالة جوناتان غرين بمهمة وضع خرائط منطقة الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف