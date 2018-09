"لا تدع الشمس تغرب عني".. إلتون جون ينعى ماك ميلر! (فيديو)

نعى المغني ونجم البوب البريطاني، إلتون جون، على طريقته، مغني الراب الشاب ماك ميلر الذي توفي بذبحة قلبية، في 7 سبتمبر الجاري.

وكرس إلتون جون إحدى أغنيات حفلته التي قدمها في أينتاون في الولايات المتحدة الأمريكية للراحل ميلر.

ووجه المغني المشهور بضع كلمات قبل أن يبدأ أغنيتة "Don't Let The Sun Go Down On Me" المهداة لمغني الراب الراحل.

وقال جون: "بشكل لا يصدق توفي في سن 26 عاما. أمر لا يصدقه العقل وفاة مثل هذا الشاب الفتي الموهوب. وأود أن أرسل كل حبنا وأمنياتنا الطيبة لعائلته وأصدقائه. ماك، أينما كنت، آمل أن تكون سعيدا".

وتوفي ماك ميلر، في 7 سبتمبر، في ولاية كاليفورنيا، بسبب جرعة زائدة من المخدرات (وفقا لتقارير إخبارية)، ومع ذلك لم تعثر الشرطة على آثار لتعاطي المخدرات في منزله.

المصدر: غازيتا. رو