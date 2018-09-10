توم والر يجسد قصة "فتية الكهف" بفيلم سينمائي

أعلن المخرج الشهير توم والر عن نيته إخراج فلم سينمائي يتحدث عن قصة "فتية الكهف" المؤلمة التي هزت مشاعر العالم منذ مدة.

وأوضح المخرج أن الفيلم الذي يتم العمل الآن على أخذ التصاريح اللازمة لتصويره في تايلاند، من المفترض أن يبدأ تصويره، في نوفمبر المقبل، وسيتحدث عن الوقائع والأحداث التي جرت أثناء محاولة إنقاذ "فتية الكهف"، وعن المشاركين في عمليات الإنقاذ، والجهود والخطط التي وضعت لإنقاذ هؤلاء الأطفال.

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يذكر أن 12 فتى صغيرا هم أعضاء في فريق كرة قدم للأطفال في تايلاند، كانوا قد توجهوا مع مدربهم في رحلة استكشافية إلى إحدى مغاور البلاد في 23 يونيو الفائت. واختفى الأطفال مع المدرب لعدة أيام، إلى أن تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على مكانهم، لكن عملية إنقاذهم كانت صعبة جدا، وشارك فيها متطوعون من كل العالم، بسبب غمر مياه الأمطار للمغارة التي علقوا داخلها، وباتت عملية إنقاذهم محط اهتمام وسائل الإعلام حول العالم.

المصدر: لايف. رو