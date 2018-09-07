وفاة الممثل الأمريكي بيرت رينولدز

توفي نجم هوليوود الأمريكي بيرت رينولدز في لوس أنجليس عن عمر ماهز 82 عاما.

وكتب مدير أعماله إريك كريتزر، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أنه توفي أمس الخميس في مركز جوبيتر الطبي في فلوريدا.

وأصبح النجم الراحل واحدا من أكثر نجوم هوليوود شعبية، بفضل وسامته وجاذبيته. وتألق في السبعينات والثمانينات، ولعب بطولة أفلام منها "النجاة" و"أطول ياردة".

وفي أوج مجده كان رينولدز واحدا من أكثر الفنانين تحقيقا للإيرادات في صناعة السينما، لكن شعبيته تراجعت في منتصف الثمانينات.

واستعاد النجم الراحل تألقه عام 1997 حين ترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم "ليال صاخبة"، كما حصل على جائزة إيمي عن دوره في المسلسل التلفزيوني "ظلال المساء"، الذي استمر عرضه من عام 1990 إلى عام 1994.

وطغت حياة رينولدز الشخصية على أفلامه في فترات، منها زواجه الذي انتهى بالطلاق من الممثلتين لوني آندرسون، وجودي كارن، والعلاقات العاطفية التي جمعته بنجمات مثل سالي فيلد، ودينا شور، وأخريات. كما جذب اهتماما بسبب مشاكله المالية ومعاناته مع تعاطي مسكنات الألم.

ومع تقدمه في العمر، عاني رينولدز من مشكلات صحية وخضع لجراحة في القلب عام 2010، ونقل إلى وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات في 2013 إثر إصابته بالإنفلونزا.

المصدر: رويترز