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إليسا ترجو إحدى معجباتها : توقفي أرجوكِ!

الثقافة والفن

إليسا ترجو إحدى معجباتها : توقفي أرجوكِ!
Reuters / Mohamed Azakir
الفنانة اللبنانية إليسا
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طالبت الفنانة اللبنانية إليسا، يوم الأحد، إحدى المعجبات المهووسات بها بالتوقف عن إيذاء نفسها.

وعلقت إليسا على شريط نشر فيديو لإحدى المعجبات استخدمت شفرة حلاقة حفرت بها عبارة "إليسا بحبك" على يدها، "رجااااء توقفي".

وأضافت الفنانة اللبنانية تغريدة ثانية قات فيها: "أعرف كم تحبيني وأنا أحبك كثيرا ولكن إيذاء نفسك لن يساعد في إثبات وجهة نظرك. توقفي لأنه لن يجعلني مرتاحة وسأنزعج لرؤية شخص ما يؤذي نفسه".

ونشرت المعجبة المهووسة التي أطلقت على نفسها اسم "زهراء مجنونة إليسا" مراحل "نقش" العبارة على يدها حتى تلطخت بالدماء.

وعلقت المهووسة على الفيديو "حبك عاملي إدمان ماشي بدمي الشرياااان"، وتابعت: "أحبك من كل قلبي أنت سعادتي وأحلى شي بحياتي إليسا، وأصعب شعور أن الإنسان يشعر بأنه يحب شخصا ما لأكتر من 8 أعوام وهذا الشخص لا يعرف بوجود هذا الحب".

المصدر: موقع "تويتر"

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