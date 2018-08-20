إليسا ترجو إحدى معجباتها : توقفي أرجوكِ!

طالبت الفنانة اللبنانية إليسا، يوم الأحد، إحدى المعجبات المهووسات بها بالتوقف عن إيذاء نفسها.

وعلقت إليسا على شريط نشر فيديو لإحدى المعجبات استخدمت شفرة حلاقة حفرت بها عبارة "إليسا بحبك" على يدها، "رجااااء توقفي".

وأضافت الفنانة اللبنانية تغريدة ثانية قات فيها: "أعرف كم تحبيني وأنا أحبك كثيرا ولكن إيذاء نفسك لن يساعد في إثبات وجهة نظرك. توقفي لأنه لن يجعلني مرتاحة وسأنزعج لرؤية شخص ما يؤذي نفسه".

I know how much you love me and i love u so much but hurting yourself won’t help in proving your point. Stop it because it won’t make me comfortable and it will just annoy me to see someone hurting himself — Elissa (@elissakh) 19 августа 2018 г.

ونشرت المعجبة المهووسة التي أطلقت على نفسها اسم "زهراء مجنونة إليسا" مراحل "نقش" العبارة على يدها حتى تلطخت بالدماء.

وعلقت المهووسة على الفيديو "حبك عاملي إدمان ماشي بدمي الشرياااان"، وتابعت: "أحبك من كل قلبي أنت سعادتي وأحلى شي بحياتي إليسا، وأصعب شعور أن الإنسان يشعر بأنه يحب شخصا ما لأكتر من 8 أعوام وهذا الشخص لا يعرف بوجود هذا الحب".

حبك عاملي إدمان

ماشي بدم الشرياااان ❤

بحبك من كل قلبي إنتي سعادتي

وأحلى شي بحياتي #اليسا وأصعب شعور

انو الواحد يحس فيه بيحب حدا اكتر من

8 سنيين وما يعرف هل حدا بهل حب 😭😭



مجنونتكِ زهراء المرشدي 😍@elissakhpic.twitter.com/CnvzMgCUqB — Zahraa Almorshedi 🇮🇶 (@elissaz97) 18 августа 2018 г.

المصدر: موقع "تويتر"