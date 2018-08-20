تامر حسني ممنوع من الكلام!

تعرض النجم المصري تامر حسني لوعكة صوتية أثناء الحفل الأخير الذي أحياه في الساحل الشمالي، ما اضطر أصدقاءه ومنتجه إلى نقله على الفور إلى أحد مشافي الساحل.

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وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين أن الأحبال الصوتية التي تحامل عليها المطرب بغرض إمتاع جماهيره بأقصى ما يستطيع، أنهكت وتعرضت لإجهاد كبير، ما أدى إلى منعه من الغناء أو الحديث نهائيا بحد أقصى أسبوعين، مع الامتثال الكامل للعلاجات التي وصفها له الأطباء، خوفا من أن يتعرض حسني لمشكلة كبيرة قد تتسبب في حرمانه من الغناء مجددا.

وقد حقق فيديو كليب "عيش بشوقك" الأخير الذي نشره تامر حسني، منتصف يوليو الماضي، على موقع يوتيوب نجاحا ساحقا. وفيديو الأغنية من إخراج هادي الباجوري، وهي من كلمات مصطفى حسن، وتلحين بلال سرور ومن توزيع هاني محروس وبلال سرور. وبلغ عدد مشاهداتها 23 مليون مشاهدة على قناة يوتيوب. ويخوض تامر حسني سباق أفلام عيد الأضحى في مصر بفيلم "البدلة"، من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج ماندو العدل.

المصدر: اليوم السابع