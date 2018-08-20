مليون مشاهدة.. نادين نجيم تؤدي "رقصة كيكي" مع صديقتها في اليونان (فيديو)

حظي مقطع فيديو نشرته الفنانة نادين نجيم، على أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، على حسابها الشخصي على إنستغرام، إذ أدت الفنانة "رقصة كيكي مزدوجة"، خلال عطلتها في اليونان.

وقامت الفنانة اللبنانية بالرقصة برفقة صديقتها خلال إجازة سياحية على جزيرة ميكونوس اليونانية، وأتبعت الفيديو بتعليق جاء فيه: "كيكي مزدوجة".

واللافت حول المقطع، هو قيام النجمة بتعطيل إمكانية التعليق على المنشور، تفاديا للآراء والتعليقات المسيئة التي يتقصد بعض المتابعين كتابتها على صفحة نجيم في الآونة الأخيرة.

كما أعلنت النجمة اللبنانية مؤخرا، انضمامها إلى جانب النجم السوري قصي خولي، في عمل درامي مرتقب يعرض في شهر رمضان المقبل، ويحمل اسم "خمسة ونص".

المصدر: صحيفة النهار + إنستغرام