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هدية بوتين المميزة أشعلت زفاف وزيرة خارجية النمسا بهجة وسرورا

الثقافة والفن

هدية بوتين المميزة أشعلت زفاف وزيرة خارجية النمسا بهجة وسرورا
AFP
جانب من مشاركة فرقة "قوزاق الدون" الروسية للغناء في حفل زفاف وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل
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كشفت فرقة "قوزاق" الروسية للغناء، التي اصطحبها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كهدية لحفل زفاف وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، عن انطباعاتها التي خرجت بها بعد العرس.

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وأدت الفرقة القادمة من ضفاف نهر الدون أغاني من الفلكلور الروسي وأغاني خاصة بثقافة "قوزاق الدون"، فضلا عن أغان باللغة الألمانية وأخرى أوروبية.

وأعرب مدير الفرقة، أناطولي أريفييف، عن رضاه عن تفاعل ضيوف الحفل مع أداء فرقته، قائلا إن العروسين والضيوف أبدوا خلال الأغنية الأولى إعجابهم وفرحهم، وفوجئوا بأداء أعضاء الفرقة.

ورقص العروسان على ألحان أغنية "ليوبليو يا كوزاتشينكو" (أحب شابا قوزاقيا).

وأضاف أريفييف أن رد فعل الحاضرين ألهم الفنانين وشجعهم على أداء عدد من الأغاني الأوروبية والروسية الأخرى، التي لم تكن ضمن برنامج الحفل، حيث قدموا أغنية باللغة الفرنسية هدية للوزيرة العروس، وأغنية ألمانية للعريس.

وطلب الضيوف من الفرقة مزيدا من الأغاني الروسية المعروفة عالميا، مثل "كالينكا" و"كاتيوشا" وغيرها من فلكلور قوزاق الدون، كما شاركوا في رقصة تقليدية روسية تدعى "خوروفود". 

ووصف مدير الفرقة الأجواء التي سادت الحفل بـ"اللطيفة والودية والمتميزة".

المصدر: نوفوستي

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