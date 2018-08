وفاة "ملكة السول" عن عمر يناهز 76 عاما

توفيت أريثا فرانكلين، إحدى أعظم الأصوات في تاريخ الموسيقى، والملقبة بـ"ملكة موسيقى السول"، يوم الخميس 16 أغسطس، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد معركة طويلة مع سرطان البنكرياس المتقدم.

وتوفيت أريثا في منزلها في ديترويت حيث كانت تحت الرعاية الطبية، لكنها كانت في حالة صحية حرجة لعدة أشهر وانخفض وزنها إلى 39 كلغ، وقد تحدث مصدر مقرب منها منذ أكثر من أسبوع عن أنها قد تموت في أي لحظة.

إقرأ المزيد

وكانت "ملكة السول" محاطة بالأصدقاء والعائلة عند وفاتها، وكان آخر ظهور لها في شهر نوفمبر الماضي، خلال مناسبة تابعة لإيلتون جون تحت عنوان "AMFAR".

ولدت أريثا في ممفيس، في 25 مارس عام 1942، وهي ثاني أكثر مغنية تم تكريمها بحفلات "غرامي" بعد أليسون كروس، حيث بحوزتها 18 جائزة، ولديها عدة أغاني ناجحة حصلت على المراتب الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية مثل "Chain of Fools" و"Think" و"Respect" و"You Make Me Feel Like A Natural Woman"، واختارتها مجلة "Rolling Stone" لتتصدر قائمتها التي أصدرتها عام 2008 لأفضل 100 مغن في التاريخ.

المصدر: تي إم زد