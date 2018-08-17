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تدمر تستعد لاستقبال السياح من جديد!

الثقافة والفن

تدمر تستعد لاستقبال السياح من جديد!
DanitaDelimont.com-© DanitaDelimont.com
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تستعد السلطات السورية لترميم المدينة الأثرية القديمة في تدمر خلال فترة وجيزة، ليصبح الصرح التاريخي السوري جاهزا لاستقبال السياح في أقرب وقت ممكن.

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وأعلن محافظ حمص، طلال البَرازي، أن مدينة تدمر الأثرية ستصبح جاهزة لاستقبال السياح من جديد، في صيف عام 2019.

وقد أعربت كل من اليونيسكو وروسيا وبولندا وإيطاليا وبلدان ومؤسسات أخرى، ومنظمات أوروبية غير حكومية، عن استعدادها لتقديم المساعدة في ترميم واستعادة الآثار والتحف القديمة للمدينة.

وأضاف البرازي، بحسب وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، أن تدمر وتاريخها الحضاري ليسا إرثا لسوريا فحسب، بل إرث للعالم أجمع.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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