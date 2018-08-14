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براد بيت: أخاف هرب أنجلينا جولي برفقة أطفالنا!

الثقافة والفن

براد بيت: أخاف هرب أنجلينا جولي برفقة أطفالنا!
Reuters : Mario Anzuoni
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صرح النجم الأمريكي، براد بيت، لأصدقائه المقربين، بخوفه من إقدام أنجيلينا جولي على الهرب إلى خارج الولايات المتحدة برفقة أطفالهما الصغار، وتوقع أن تكون لندن محطتها التالية.

وأضاف مصدر لصحيفة الديلي ميل البريطانية أن النجم يتوقع أن جولي تسعى للحصول على حضانة كاملة للأطفال، وبعدها الانتقال برفقتهم للعيش بعيدا عنه، في بلد آخر.

أما اليوم، فتحتاج زوجته السابقة إلى إذنه في حال أرادت مغادرة أراضي الولايات المتحدة برفقة الأولاد، إذ تتمتع بحضانة قانونية جزئية، وليست كاملة.

وأتى التصريح الجديد في إطار الحرب الكلامية والقضائية الدائرة بين براد بيت وزوجته السابقة، أنجيلينا جولي.

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كما وصل النزاع بينهما إلى ذروته عندما رفعت النجمة الهوليوودية دعوى قضائية جديدة على بيت، تفيد بأنه لم يقدم أي دعم مادي للأطفال منذ تاريخ انفصالهما.

وفي رده على الدعوى، نفى بيت اتهام جولي جملة وتفصيلا، وأكد أيضا، أنه قام بدفع قرابة 9 ملايين دولار لجولي منذ انتهاء علاقتهما.

المصدر: ديلي ميل

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