دراسة: مايكل جاكسون استخدم مقطوعات لبيتهوفن في صياغة أغانيه

كشف كتاب بريطاني جديد عن استخدام الأسطورة، مايكل جاكسون، لمقطوعات كلاسيكية في ألحان أغنياته التي حازت على مبيعات قياسية في تاريخ الغناء.

ويقوم أخصائي الرقص والغناء والكاتب البريطاني، أنتوني كينغ، بإعداد سلسلة جديدة تتألف من 6 كتب تحت عنوان: "مايكل جاكسون والموسيقى الكلاسيكية".

ويفترض الكاتب أن ملك البوب العالمي اعتمد بشكل مكثف على مقطوعات كلاسيكية في أشهر أغنياته، دون ملاحظة أحد من المعجبين أو الموسيقيين لذلك.

وبالتالي، فإن مايكل جاكسون باع ألبومات غنائية ممزوجة مع الموسيقى الكلاسيكية أكثر من أي فنان آخر في التاريخ، من ضمنها أغاني فردية حطمت أرقاما قياسية دولية.

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ويركز الكاتب بالأخص على ألبوم جاكسون، "Dangerous" من عام 1991، الذي يعتمد بشكل كبير على عدة نماذج كلاسيكية من أعمال بيتهوفن الشهيرة، منها: "السيمفونية التاسعة" و"Little Susie".

كما أشار الكاتب إلى براعة جاكسون وفريقه الموسيقي في إدخال هذه المقطوعات ضمن ألحان أغانيه، دون أن يلاحظ أحد ذلك إطلاقا. وأضاف كينغ بأن سلسلته القادمة ستوثق هذه الحقيقة بالدلائل والحقائق القاطعة.

المصدر: Arab News