وفاة روائي بريطاني حائز "نوبل للأدب" عن عمر ناهز 86 عاما

توفي الروائي البريطاني من أصول هندية المولود في ترينيداد، فيديادر سوراجبراساد نيبول، وهو حائز جائزة نوبل للأدب عام 2001، في منزله بلندن عن عمر ناهز 86 عاما.

وأكدت زوجة الكاتب، نادرة نيبول، أنه فارق الحياة محاطا بـ"من كان يحبهم بعد أن عاش حياة مليئة بالإبداع والاجتهاد الرائعين"، ووصفته بـ"العملاق في كل ما حققه"، حسب "بي بي سي".

وولد الكاتب في عائلة هندية فقيرة بترينيداد عام 1932، ووصل المملكة المتحدة في سن 18، بعد حصوله على منحة دراسية في جامعة أوكسفورد.

وبدأ نيبول مشواره الاحترافي في مجال الأدب بخمسينات القرن الماضي، ونال عدة جوائز مهمة خلال حياته، حيث كتب روايات معروفة مثل "منزل السيد بيسواس" و"في دولة حرة" و"عند منعطف النهر".

المصدر: رويترز