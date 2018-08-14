لماذا عادت أنجيلينا جولي إلى أمريكا؟

اضطرت نجمة هوليوود أنجيلينا جولي للعودة مع أطفالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب قرار قاضي عملية الطلاق بينها وبين الممثل، براد بيت.

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وقالت بوابة "TMZ" الإلكترونية، بحسب قرار القاضي، فإن لبراد بيت الحق في "حضانة" الأطفال أربع ساعات على الأقل كل يومين، و12 ساعة في الأوقات التي لا يذهبون فيها إلى المدرسة.

كما أشارت البوابة الإلكترونية إلى أن بيت وجولي سيقفان مجددا أمام المحكمة هذا الأسبوع.

يذكر أن وسائل الإعلام تناولت في الأسبوع الأخير قضية الخلاف الحاصل بين جولي وبيت، حول مقدار النفقة التي يجب أن يدفعها بيت لجولي وأطفالهما المشتركين، منذ بداية الخلاف عام 2016 ورفع قضية الطلاق بينهما.

وكانت محامية جولي قد ادعت أن بيت لم يدفع لجولي المبالغ المتفق عليها لنفقة الأطفال، وهذا ما نفاه بيت بنفسه عندما قال إنه دفع لها حوالي 9 ملايين دولار خلال الفترة الماضية.

المصدر: لايف. رو