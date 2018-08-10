سيرين عبد النور مع تيم حسن إلى "الهيبة 3"

تدرس الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، عرضا جديدا قدمته شركة "الصباح"، يتضمن دعوة رسمية لاشتراكها في دور بطولي إلى جانب، تيم حسن، في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة".

وأعربت النجمة عن رغبتها بالمشاركة في العمل الجديد، إلا أن عليها الانتظار حتى تستلم سيناريو الجزء الثالث وتجري عليه تقييما كاملا، حيث تشترط أن يناسب الدور الذي ستلعبه مكانتها الفنية وألا ينتقص منها.

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وحول الخبر، امتنعت شركة "الصباح" للإنتاج الفني عن التصريح بأية تفاصيل بخصوص العقد الذي سيضم سيرين عبد النور إلى عائلة "الهيبة"، في رمضان 2019.

وكان قد تأكد منذ فترة وجيزة، وجود جزء ثالث "للهيبة"، العمل الدرامي الذي نال شعبية كبيرة لدى المشاهد العربي. كما تم عرض الجزء الثاني من المسلسل في رمضان الماضي، والذي حمل اسم، "الهيبة: العودة".

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية