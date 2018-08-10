"الملاك" الإسرائيلي يعرض في سبتمبر

يعرض الفيلم الإسرائيلي "الملاك"، الذي يسلط الضوء على حياة رجل الأعمال المصري، أشرف مروان، صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، في 14 سبتمبر المقبل.

وقد اشترت شركة "نتفليكس" الأمريكية، في سابقة تعد الأولى من نوعها لها، الفيلم الإسرائيلي "الملاك" قبل أن يتم إنتاجه بعام كامل، وقررت عرضه في دور السينما الأمريكية، الشهر المقبل، ودفعت الشركة مقابله 12 مليون دولار.

وأصبحت "نتفليكس" صاحبة حقوق توزيع الفيلم حصريا، والذي أنتجته شركة "تي تي في" الإسرائيلية وشركة "أداما" الفرنسية.

ويتحدث فيلم الملاك "The Angle"، المأخوذ عن كتاب الإسرائيلي أوري بار جوزيف خبير الاستخبارات: "الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل"، عن رجل الأعمال المصري، أشرف مروان الذي عمل لصالح الموساد، بحسب الرواية الإسرائيلية، من عام 1969 حتى عام 1975، حيث قالت شخصيات إسرائيلية إن الموساد كان يلقبه بالملاك وبابل والصهر.

وتقول الرواية الإسرائيلية إن مروان لعب دورا كبيرا في إمداد إسرائيل بمعلومات هامة عن الجيش المصري، خاصة قبيل حرب أكتوبر 1973، عندما كان يعمل مستشارا للرئيس الراحل، محمد أنور السادات.

ويسلط الفيلم الضوء أيضا على وفاته الغامضة في لندن، عام 2007، والحديث عن شبهات في حادثة مقتله الغامضة.

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كتب سيناريو الفيلم، ديفيد أراتا، وأخرجه أرييل فرومين. ويمثل دور أشرف مروان الممثل الهولندي تونسي الأصل، مروان كنزاري، ويؤدي دور أنور السادات الممثل الإسرائيلي من أصل عراقي، ساسون جاباي، وقام بدور جمال عبد الناصر الممثل الأمريكي من أصل فلسطيني، وليد زعيتر، وتؤدي الممثلة الفلسطينية، ميساء عبد الهادي، دور منى ابنة عبد الناصر.

وأثارت أنباء تصوير وعرض فيلم الملاك استنكارا في الأوساط المصرية على مختلف المستويات، بسبب "التلفيقات الإسرائلية" لشخصية أشرف مروان، الذي كان بطلا مصريا حقيقيا ساهم في عملية الخداع الاستراتيجية في حرب أكتوبر.

المصدر: وكالات