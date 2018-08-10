الفيلم الجماهيري.. "أوسكار" تطلق جائزة جديدة!

صوت مجلس إدارة أكاديمية السينما الأمريكية على إضافة جائزة جديدة ضمن جوائز الأوسكار تعتمد على تصويت "الجمهور" فقط.

ونقلت بوابة الأكاديمية الأمريكية للسينما رسالة أعضائها التي تقول: "سوف نضيف فئة جديدة لجوائز الأوسكار لأفضل فيلم حقق شعبية واسعة. وسيعلن عن الشروط والتفاصيل الأخرى للجائزة لاحقا".

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كما نشر موقع "IndieWire" الإلكتروني، أن أكاديمية السينما الأمريكية ستقوم بإجراءات وتغييرات في ترتيب وبث حفلاتها لتوزيع الجوائز بطريقة جديدة. وعلى الأرجح، لن يتم نقل بث مباشر لبعض الجوائز الأقل أهمية جماهيريا، لاختصار وقت الاحتفال على الهواء.

وحددت الأكاديمية موعد جوائز الأوسكار للدورة 92، في 9 فبراير 2020، وليس كما تم الإعلان عنه سابقا (في 23 فبراير)، لتقديم جوائز الأوسكار السينمائية على غيرها من الجوائز العالمية كمهرجان برلين السينمائي، الذي يعد أول مهرجان في السنة يعلن عن جوائزه.

أما الدورة 91 لأوسكار، فستنظم، في 23 فبراير 2019.

المصدر: نوفوستي.