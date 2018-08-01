كيف تصور فيلما ناجحا "يحطم" شباك التذاكر؟

حدد فريق علمي من الولايات المتحدة وبريطانيا مجموعة من المعطيات في سيناريو الأفلام، تقودها إلى النجاح في شباك التذاكر.

وأجرى الباحثون دراسة تحليلية لسيناريوهات أكثر من 6 آلاف فيلم، ووجدوا أن معظم الأفلام الناجحة تم كتابة سيناريوهاتها وفقا لأحد المبادئ الـ 6 التالية:

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1 – تصاعد الأحداث طوال الفيلم بديناميكية واحدة (قصة من الفقر إلى الثروة).

2 - حركة الأحداث تتوجه إلى السقوط (روميو وجولييت).

3 - سقوط حاد يتبعه صعود (الأب الروحي).

4 - تصاعد سريع ومن ثم انحدار الأحداث (أسطورة إيكاروس).

5 - تصاعد ثم انحدار وبعده تصاعد (سندريلا).

6 - انحدار ثم تصاعد وبعده سقوط (أسطورة أوديب).

وبحسب الخبراء، تبقى أكثر الأفلام رواجا وتحقق أرباحا هائلة، تلك التي توافق سيناريوهاتها مخطط "انحدار حاد ومن ثم صعود" مثل أفلام (الأب الروحي والراحلون وبليد رانر).

المصدر: فيستي. رو