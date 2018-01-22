أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما

حدد عشاق الفن السابع من خلال تصويت على الإنترنت أفضل 100 فيلم سينمائي في التاريخ.

ونشرت بوابة " IndieWire " الإلكترونية قائمة بـ 100 فيلم من اختيار المشاهدين على موقع " Rotten Tomatoes " المتخصص في الأفلام السينمائية والنقد الفني.

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واحتل الفيلم الموسيقي "ساحر أوز" (1939) من إخراج فيكتور فيلمينغ، صدارة القائمة، والذي اختير عام 1998 من بين أفضل عشرة أفلام في تاريخ السينما الأمريكية. كما نال هذا الفيلم جائزتي أوسكار.

وجاء فيلم "المواطن كين" (1941) للمخرج أورسن ويلز في المرتبة الثانية في قائمة أفضل الأفلام. يذكر أن هذا الفيلم دخل التاريخ عدة مرات بعد حصوله على جائزة الأوسكار وتربعه على قائمة أفضل الأفلام في عدد كبير من الاستفتاءات الفنية المختصة.

ونال فيلم الرعب "غت آوت" (2017) للمخرج جوردان بيل المرتبة الثالثة في تصنيف أفضل 100 فيلم على مر التاريخ.

ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة من خلال زيارة موقع "Rotten Tomatoes".

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو