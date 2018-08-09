"التحرش الجنسي" يفرض الاحتشام على أزياء 2018-2019!

أظهر تحليل عروض الأزياء لموسم خريف وشتاء 1018-2019، لمجموعة من الماركات الفاخرة، انحسار موجة الألبسة الفاضحة والمثيرة.

ونشرت مجلة "FashionUnited"، أن موسم الأزياء المقبل سيتسم بـ"الحشمة" عبر أزياء تغطي معظم الجسم للرجال والنساء، وتتميز بطبقات متعددة تلبس بعضها فوق بعض، وتسود فيها أقمشة "التريكو" بشكل واضح.

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وقالت مديرة الإبداع في دار جيفنتشي للأزياء، كلير وايت كيلر، بعد تقديم عرضها لأزياء خريف وشتاء 2018-2019، إن خطوط الموضة في الموسم المقبل تعود بنا في التاريخ، حيث نستوحي تصاميم الألبسة من أزياء سبعينيات القرن الماضي التي تميزت بسترات الكشمير والتنانير الطويلة والعباءات.

أما أزياء دار غوتشي فقد شددت على التوجهات العملية في أزيائها للموسم القادم، وعلى عودة الأوشحة الدافئة والقفازات والقبعات إلى مجموعة تصاميمها. كما تميزت المجموعة الجديدة لغوتشي بلمسات تعكس أزياء الهبيين وبخطوط زخرفة إثنية في قسم كبير من أزيائها.

وتميزت أزياء دور ماركات كالفن كلاين وبرادا وبالنسياغا بأزيائها "الساخرة" المستوحاة من عقود نهاية القرن العشرين التي تتكون من عدة طبقات وبسترها المنفوخة.

وتعود أسباب هذه التغيرات في مجموعات الأزياء المقبلة إلى الفضيحة المحيطة بالتحرش الجنسي في هوليوود، وخاصة الاتهامات الموجهة إلى المنتج هارفي وينشتاين، وظهور حركة "#MeToo" التي تقف ضد التحرش واستخدام المرأة كسلعة في عالم الأزياء والموضة.

المصدر: لينتا. رو