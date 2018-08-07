رفضت "الإغراء".. رحيل الفنانة سناء مظهر

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الفنانة المعتزلة، سناء مظهر، يوم الاثنين 6 أغسطس، عن عمر ناهز 86 عاما.

وشيع جثمان سناء مظهر إلى مثواه الأخير، وسيقام عزاء الفنانة المصرية الراحلة في مسجد الشرطة في القاهرة.

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يذكر أن سناء مظهر ولدت عام 1932، وبدأت مسيرتها الفنية في فترة الستينيات واشتهرت بجمالها وشعرها الأشقر. كما عرف عنها كذلك رفضها أداء أدوار الإغراء في السينما. ومن أبرز أفلامها التي بلغ عددها 13 فيلما، بياعة الجرائد الذي مثلت فيه إلى جانب ماجدة ونعيمة عاكف، وفيلم مدرّستي الحسناء وشاطئ المرح.

وبعد أن ارتدت الحجاب، اتجهت للتمثيل في الأعمال التلفزيونية التاريخية والدينية كمسلسلات: على هامش السيرة، محمد رسول الله، الفتوحات الإسلامية. وأعلنت اعتزالها بعد مشاركتها في مسلسل بوابة المتولي.

المصدر: وكالات