وفاة الفنان المصري محمد شرف

توفي الفنان المصري محمد شرف، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 55 عاما، بعد تدهور حالته الصحية إذ كان يعاني من مشاكل بالقلب وضيق في التنفس.

وأكد نقيب المهن التمثليلة أشرف زكي، أن شرف كان نقل إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية لإجراء بعض الإسعافات، قبل أن يتوفى.

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وكانت الفنانة المصرية هياتم قد توفيت، اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات في مصر عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان حتى الآن.

المصدر: الوطن