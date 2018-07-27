وفاة الفنانة المصرية هياتم

توفيت الفنانة المصرية هياتم داخل أحد المستشفيات في مصر عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان حتى الآن.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة هياتم، وتم نقلها إلى المستشفى قبل عدة أسابيع، حتى تبين إصابتها بمرض السرطان، واستقرت حالتها إلى حد ما بعد دخولها العناية المركزة، وتم نقلها إلى غرفة عادية، ولكن حالتها تدهورت مرة أخرى أمس، وعادت للعناية المركزة، حتى أعلن عن وفاتها اليوم الجمعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية