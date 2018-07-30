لبنان.. زوجة ساركوزي تغني الليلة في بيت الدين

وصَل إلى بيروت مساء الأحد، رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي برفقة زوجته الفنّانة كارلا بروني، التي ستُحيي مساء اليوم الاثنين، حفلا فنّيا ضِمن فعاليات مهرجانات بيت الدين الدولية.

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وستحيي الفنانة بروني التي تجيد الغناء وعرض الأزياء، حفلتها الوحيدة في باحة قصر بيت الدين مساء اليوم الاثنين. وكانت رئيسة المهرجانات السيدة نورا جنبلاط والسفير الفرنسي في استقبالهما في صالون الشرف.

وعلق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، على صورة له مع ساركوزي وزوجته ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، قائلاً: "عشاء مع رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني .إن الشيخ سعد الحريري كان صاحب الدعوة وكنت برفقة زوجتي نورا .الأحد في 29 تموز 2018".

عشاء مع رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني .ان الشيخ سعد الحريري كان صاحب الدعوة وكنت برفقة زوجتي نورا .الاحد في ٢٩ تموز ٢٠١٨ pic.twitter.com/DDbZI568oB — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 30, 2018

واستقبل رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، في القصر الجمهوري الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، وبحث معه الأوضاع في المنطقة.



المصدر: الوكالة الوطنية+تويتر