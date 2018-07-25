انطلاق مبيعات تذاكر المهرجان الدولي لموسيقى الجاز في القرم

انطلقت مبيعات التذاكر لأكبر فعالية ثقافية في شبه جزيرة القرم للعام الجاري، وهي الدورة الـ16 للمهرجان الدولي لموسيقى الجاز "Jazz Party Koktebel ".

ويقام المهرجان في الفترة ما بين 24 و26 أغسطس المقبل، في مدينة كوكتيبل بالقرم، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 500 روبل (نحو 8 دولارات) للدرجة العادية وحتى 1000 روبل (نحو 16 دولارا) للدرجة الممتازة.

وسيقام مهرجان العام الجاري على 5 مسارح مكشوفة بدلا من مسرحيْن في الأعوام الماضية، حيث سيستمتع عشاق موسيقى الجاز ببرامج موسيقية يقدمها مشاهير مخضرمون من أعمدة فن الجاز، على خلفية الطبيعة الرائعة لشبه جزيرة القرم، والتي تمنح الموسيقى طاقة روحية بديعة تختص بها هذه البقعة من روسيا.

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وجرت العادة أن يقام المهرجان السنوي لموسيقى الجاز منذ عام 2003، حيث نشأ بمبادرة من الإعلامي الروسي البارز، دميتري كيسيليوف، حينما استضاف نجوم الجاز في القرم.

وعلى مدار 16 عاما، زار القرم نحو 150 من أشهر الفرق والعازفين على مستوى العالم في مجال موسيقى الجاز، من بينهم أسطورة الجاز عازف الدرامز جيمي كوب (أمريكا)، والفائز بجائزة غريمي في مجال الجاز اللاتيني جونزالو روباكلبا (كوبا)، وعازف الساكسفون روبرت أنتشيلوفسكي (إسرائيل)، وغيرهم من نجوم الجاز العالميين.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان ضيف مهرجان الجاز "Jazz Party Koktebel" العام الماضي.

المصدر: نوفوستي