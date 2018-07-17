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لماذا أوقف عرض أغلى فيلم صيني في التاريخ؟

الثقافة والفن

لماذا أوقف عرض أغلى فيلم صيني في التاريخ؟
youtube.com/ New Trailer Buzz
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سحبت شركة إنتاج صينية فيلم "أسورا" بعد يومين فقط من العرض الأول له في صالات السينما الصينية.

وعرض الفيلم في السينما رسميا لأول مرة، في 13 يوليو الجاري، وبلغت عائداته يومي عطلة الأسبوع 49 مليونا ين (7.3 مليون دولار)، ما اعتبره منتجوه فشلا في شباك التذاكر، وسحبوه من العرض.

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واعتبر القائمون على الفيلم أن العائدات المنخفضة في شباك التذاكر، تعود إلى تعليقات فريق من المتصيدين على الإنترنت، أفسدوا تقييم "أسورا" بمنحه تعليقات سلبية ودرجات تقييم منخفضة.

ويتحدث فيلم "آسورا" عن راع تقمص شخصية إحدى آلهة الحرب لأسورا (واحدة من 8 آلهة بوذية للحماية، تتصف بالكبر والفخر والعدوانية، وولادة الإنسان على شكل آلهة أسورا تعتبر من القدر السيئ للإنسان في العقيدة البوذية).

وفي وقت سابق، أعلن أن الفيلم هو الأغلى تكلفة في تاريخ السينما الصينية، بميزانية بلغت 750 مليون ين (112 مليون دولار). وعمل في هذا الفيلم أكثر من 2.5 ألف شخص من جميع أنحاء العالم واستغرق إنتاجه أكثر من عام.

المصدر: لينتا. رو

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