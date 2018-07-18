افتتاح مسرح ضخم جديد بالقرب من الكرملين في موسكو

من المقرر أن يبث التلفزيون الروسي مراسم افتتاح مسرح "زارياديه" الواقع في متنزه زارياديه بالقرب من الكرملين إلى 100 بلد حول العالم.

وقال المشرف على إنشاء وتطوير المسرح والقائد الأساسي والمدير الفني لمسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ، فاليري غرغييف، إن مراسم افتتاح المسرح الضخم الجديد ستقام، في 8 و9 سبتمبر المقبل.

وأضاف غرغييف أن المسرح يتضمن قاعتين: كبيرة وصغيرة و12 غرفة للفنانين، ناهيك عن 4 مواقف أساسية للسيارات وموقفين للسيارات تحت الأرض. وأوضح أن فناء المسرح يمكن تغييره وفقا لنوعية الفعاليات التي تقام هناك، حيث تتسع القاعة الكبرى للحفلات لـ 1600 مقعد، بما في ذلك مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، بينما تتسع القاعة الصغرى لـ400 مقعد.

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يذكر أن متنزه "زارياديه" افتتح، في 9 سبتمبر الماضي، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 870 عاما على تأسيس مدينة موسكو، ويتيح المتنزه للضيوف التجول على جسر معلق، أو زيارة المركز العلمي والتنويري والمعرض والمركز الإعلامي، كما شهد المتنزه مؤخرا بداية تشغيل الكهف الجليدي.

المصدر: نوفوستي