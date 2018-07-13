افتتاح معرض اللآلئ القطرية في موسكو

يحتضن متحف التاريخ الروسي في موسكو معرضا قطريا بعنوان" اللؤلؤ، كنوز البحار والأنهار"، في إطار مهرجان الثقافة القطرية في روسيا.

وكشفت مجموعة اللآلئ التي قدمتها المتاحف القطرية عن 100 قطعة لم تعرض 50 منها من قبل، وتم اختيارها خصيصا للمعرض الروسي.

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وتتاح لضيوف المعرض فرصة لمعرفة أنواع اللؤلؤ وتاريخه، وكذلك الاطلاع على مجموعة اللآلئ الطبيعية والمجوهرات ومنتجات الفنون التطبيقية القطرية.

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ويمكن لمرتادي متحف التاريخ الاستمتاع بمشاهدة أقراط اللؤلؤ التابعة لنجمة هوليوود إليزابيث تايلور، تاج الأرشيدوقة ماريا فاليري، قبعات التبت، تماثيل القرن الـ17، لوحة "الصقيع" التي أبدعها الفنان، سام ثو دونغ.

وقال مدير متحف التاريخ الروسي في موسكو، أليكسي ليفيكين، في مؤتمر صحفي عقد عشية افتتاح المعرض: "تسرني جدا إقامة المعرض القطري في متحفنا وآمل أن يحظى معرض اللؤلؤ، كنوز البحار والأنهار باهتمام أهل موسكو وضيوفها على حد سواء".

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أما سفير دولة قطر لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، فقال إن 42 فعالية ثقافية في 11 مجالا، بما فيها الموسيقى والمسرح والعلم، ستقام في إطار مهرجان الثقافة القطرية في روسيا ومهرجان الثقافة الروسية في قطر.

المصدر: تاس