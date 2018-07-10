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مفاجآت عام التبادل الثقافي بين روسيا وقطر

الثقافة والفن

مفاجآت عام التبادل الثقافي بين روسيا وقطر
Globallookpress © Kremlin Pool
صورة من الأرشيف
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تقام أكثر من 40 فعالية بمناسبة عام التبادل الثقافي بين روسيا وقطر في 11 مجالا بما فيها الموسيقى والمسرح والعلوم.

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وافتتح سفير دولة قطر لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، معرض مجموعة اللآلئ الشهيرة في متحف الدولة التاريخي في موسكو، في 9 يوليو الجاري، وقال: "ستقام 42 فعالية بين روسيا وقطر هذا العام. وستغطي 11 مجالا مختلفا مثل الموسيقى والمسرح والأدب والشعر والرياضة والعلوم والتكنولوجيا. وسيتم تنظيمها في مدن روسية مختلفة مثل موسكو وبطرسبورغ وقازان. وستقام أيضا فعاليات روسية أخرى في قطر".

وسيتشارك الطرفان جزءا من ثقافتيهما، بحسب السفير القطري، حيث "سيكون من المثير حقا بالنسبة لنا أن نرى ما خططت له بلادكم في هذا العام المتبادل لإظهار ثقافتها الغنية. قطر مهتمة بمثل هذا التبادل الثقافي، نريد أن نترك جزءا من ثقافتنا في بلدكم".

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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